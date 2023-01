Cinéma – Des nouvelles du Spoutnik L’internationale Straub Huillet continue toute cette année et un séminaire cinéma et monde paysan débute ce lundi. Pascal Gavillet

«Antigone» de Straub et Huillet. PIERRE GRISE PRODUCTIONS

Le 20 novembre 2022, Jean-Marie Straub disparaissait à l’âge de 89 ans. Un séisme dans le milieu dur de la cinéphilie, mais une indifférence glaciale partout ailleurs. Avec sa compagne Danièle Huillet (1936 – 2006), Straub avait édifié une œuvre unique, qui donne à réfléchir et à voir sur le sens de l’histoire, de la parole et du récit vécu comme une totalité. Mais où voir ses films? Ceci est un autre problème. Depuis plus d’un an, donc bien avant que l’homme ne décède, le cinéma Spoutnik opère une traversée du cinéma de Straub et Huillet. Sans thésauriser davantage.

Et le cycle va continuer. L’internationale Huillet-Straub – pour reprendre l’appellation du Spoutnik – se déroulera quelques jours par mois en 2023, à peu près au rythme où elle a débuté. Où voir ses films, donc, sinon au Spoutnik, qui accomplit un travail essentiel et quelque part frondeur qui est bien le propre, dans l’esprit, de ceux et celles qui avaient créé ce lieu il y a quelques décennies?

En attendant la suite d’une filmographie pléthorique revisitée dans un sens non chronologique, le cinéma Spoutnik organise un séminaire qui s’intitule «Cinéma et monde paysan – tentative de pédagogie participative». Il a lieu du 30 janvier au 1er février. Pour reprendre leurs mots, il se présente comme trois jours de discussions, de films, de repas, un peu tout mélangé, pour une petite épopée collective proposée par Federico Rossin, lequel a l’habitude d’organiser des séminaires expérimentaux. Pour s’inscrire, il faut passer par cinema@spoutnik.info. Il en coûte 20 francs par journée et 50 francs pour l’ensemble. Tout cela vaut bien un festival, non?

