Encre bleue – Des nouvelles de Jules Julie

Quelles sont les nouvelles du jour?

Jules n’est toujours pas en quarantaine, contrairement à certains pauvres humains condamnés à la réclusion préventive en cette veille de Noël…

Le nourrain se porte donc comme un charme. Mieux, il grossit à vue d’œil. Faut dire qu’en 2020, le régime, c’est pas son truc! Quand il commence à ruper, il ne peut plus s’arrêter…

Il vient ainsi de faire bombance lors de la vente aux enchères des maillots dédicacés du Servette FC et du GSHC qui s’est terminée lundi après-midi, après les prolongations d’usage.

Le maillot grenat des footballeurs est parti à 450 francs, tandis que le maillot blanc des hockeyeurs a grimpé, tenez-vous bien, à 5000 francs!

C’est le même enchérisseur qui a remporté les deux lots! Ce mordu de sport genevois, qui apprécie autant le ballon que le puck, est le directeur de Balexert. S’il a fait monter les enchères, m’a-t-il glissé à l’oreille, c’est principalement pour soutenir la Thune du Cœur, qui elle-même soutient trois associations locales qui lui sont chères.

Et quand on aime, on ne compte pas: il va encore se procurer un maillot, à faire dédicacer par les joueurs, puis il fera encadrer chaque vêtement griffé dans un tableau qu’il offrira ensuite à Partage, aux Colis du Cœur et à la Virgule. Joli clin d’œil, merci à lui!

Quant au dessin de Zep, il est en vente sur Ricardo jusqu’au 24 décembre à 13h06, et son prix actuel est de 7500 francs. Qui dit mieux?

En attendant cette pitance, Jules boulotte tant et plus à la rédaction de la Tribune. En plus des billets glissés dans son bidon et des sacs de monnaie sur lesquels il veille jalousement, il couve littéralement la jolie boîte dans laquelle Marie-Claire, Marie-Paule et Marie-Catherine ont mis l’argent de tous les cafés pris ensemble depuis des mois. Elles ont dû en boire des quantités… Quelle santé ces Marie, quelle générosité aussi!