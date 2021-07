Football – Des Norvégiens trop forts pour Servette En déplacement jeudi à Molde dans le cadre du 2e tour qualificatif de la Conference League, les Genevois se sont inclinés 3-0. Face à un adversaire en plein championnat, ils ont manqué de rythme. Claude-Alain Zufferey

Ola Brynhildsen a inscrit le 1-0 pour Molde dès la 7e minute de jeu. keystone-sda.ch

Pour son retour à la compétition officielle, Servette s’est déplacé jeudi en Norvège. Il a effectué son entrée en lice lors du 2e tour préliminaire de la Conference League, face à Molde. Un sacré cadeau empoisonné! D’une part, parce que les Norvégiens sont rodés à l’exercice de la Coupe d’Europe. La saison dernière, ils ont terminé deuxième de leur groupe d’Europa League derrière Arsenal, puis ils ont sorti Hoffenheim avant de s’incliner en huitième de finale face à Grenade. Et d’autre part, parce que Molde est en plein championnat, qu’il domine après 14 journées.

L’envie de jouer avant la pause

En face, les Genevois ne sont qu’en phase terminale de leur préparation estivale, puisqu’ils ne reprendront la Super League que dimanche face au FC Sion. Jeudi, sur le terrain, cela ne s’est pas trop vu en termes d’intensité durant la première période. Les visiteurs ont joué au ballon. Ils ont fait jeu égal avec leurs adversaires dans la possession de balle.

En revanche, ils n’ont pas été dangereux ou mal inspirés devant les buts d’Andreas Linde. A l’image de Grejohn Kyei (45e) qui a fait presque tout juste, mais qui a envoyé son lobe sur la transversale.

Et dans son camp, Servette a laissé trop d’espace aux attaquants de Molde qui n’en demandaient pas tant. Réalistes à souhait, Ola Brynhildsen a ouvert le score dès la 7e minute de jeu et Ohi Omoijuanfo a doublé la mise à la 32e.

La maîtrise de Molde

En deuxième mi-temps, le scénario a changé. Plus le chrono défilait et plus Molde a pris le jeu à son compte. Comme dans le même temps Servette est paru à cours de condition physique, l’écart de niveau entre les deux formation s’est agrandi. C’est donc tout naturellement que les Norvégiens ont pu inscrire un troisième but par Magnus Eikrem à l’heure de jeu. Dès lors, Molde a complètement maîtrisé le jeu, rendant la tâche très difficile pour les Genats (en orange jeudi) en ce qui concerne la qualification pour le tour suivant. Le match retour se déroulera la semaine prochaine à Genève.

Molde – Servette 3-0 (2-0) Afficher plus Aker Stadion. Arbitre: D. Strukan (Cro). Buts: 7e Brynhildsen 1-0; 31e Omoijuanfo 2-0; 59e Wolff Eikrem 3-0. Molde: Linde; Knudtzon, Björnbak, Sinyan, Haugen (44e Risa); Wolff Eikrem (80e Grödem), Aursnes, Hussain; E. Hestad (68e Breivik), Omoijuanfo, Brynhyldsen. Servette: Frick; Sauthier (42e Diallo), Rouiller, Sasso, Clichy; Valls, Cognat; Stevanovic, Antunes (64e Cespedes), Imeri (81e Papu Mendes); Kyei (64e Rodelin). Avertissements: 45e Wolff Eikrem (jeu dur), 57e Risa (jeu dur), 74e Rouiller (antijeu).

