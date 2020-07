En balade avec le Léman Express 1/5 – Des nids d’aigle et une vue aérienne Perchés dans le Chablais haut-savoyard, les deux châteaux des Allinges offrent au visiteur un panorama de haut vol sur le Léman. Marc Moulin

Les châteaux des Allinges (le neuf à gauche, le vieux à droite) dominent la région. LUCIEN FORTUNATI

Le site tient un peu de la ruine écossaise, mais elle est bien domestique. Méconnus à Genève, mais icônes du Chablais savoyard, les châteaux des Allinges sont pourtant accessibles. Comptez une demi-heure de train depuis les Eaux-Vives et une roborative balade d’une heure et demie pour y parvenir. Si les deux forteresses médiévales, jadis ennemies, sont en grande partie délabrées, elles offrent toutefois au visiteur un superbe panorama et un joyau artistique.