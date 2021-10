Conflit professionnel – Des nettoyeuses des HUG dénoncent une inégalité de traitement Soutenues par Avenir syndical, des employées se disent victimes de représailles à cause de leurs revendications. Eric Budry

Dans la division privée de l’Hôpital, les lits ne sont pas sortis des chambres, au départ des patients, pour être désinfectés et habillés. Ce travail se fait dans la chambre et est effectué par les agentes de nettoyage. LAURENT GUIRAUD

Le conflit a débuté en mars 2021 et n’a jamais trouvé d’issue. Les huit employées du Service de propreté et d’hygiène qui s’occupent de la division privée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) estiment être victimes d’une inégalité de traitement. La cause: elles sont les seules dans le service à avoir la charge de nettoyer les lits. Partout ailleurs, c’est le «pool de lits» qui s’en occupe. Défendues par Avenir syndical, elles affirment aujourd’hui être la cible de représailles.

Malgré de nombreuses actions, dont une grève des lits, sans résultat, le syndicat n’en démord pas. «Les agentes ont été convoquées la semaine dernière pour leur annoncer que, à partir du lundi 4 octobre, non seulement elles seraient obligées de faire les lits sous peine de sanction, mais qu’on allait en plus diminuer les équipes dans le service, soit une agente de moins chaque jour», explique David Andenmatten, secrétaire syndical. Lundi, une petite délégation a tenté d’obtenir un entretien avec le président du Conseil d’État, Serge Dal Busco, afin de lui demander d’intervenir pour apaiser la situation.