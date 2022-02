Imam controversé à Bienne – Des musulmans révoltés boycottent la mosquée d’Abu Ramadan Les langues se délient dans la communauté locale pour dénoncer les propos haineux d’Abu Ramadan, dont le procès pour discrimination raciale approche. Sonia Imseng

Abu Ramadan, sous le coup de plusieurs procédures judiciaires, doit bientôt répondre d’un procès pour discrimination raciale (photo d’archives). flickr, konto Islamrat

À Bienne, la mosquée Ar’Rahman est sous le feu des projecteurs depuis quelques années. En cause: l’imam controversé Abu Ramadan, visé par plusieurs procédures judiciaires pour avoir notamment tenu des sermons haineux envers les non-musulmans. Et la présence de l’homme dans l’édifice – où il n’est plus autorisé à prêcher – révolte plusieurs fidèles, qui boudent les lieux.

À ce sujet: Abo Abu Ramadan incite à nouveau à la haine contre les «infidèles» Deux croyants de la mosquée ont choisi de témoigner dans le journal «Biel/Bienne» pour dénoncer l’attitude d’Abu Ramadan, qui continue d’aller prier sur place.

«Il ne faut plus qu’il vienne dans notre mosquée!» exige Saïd*. «Avec ses prêches, il a fait du mal à toute la communauté et jeté le soupçon sur l’ensemble des fidèles», poursuit Ahmed*. Le Libyen de 66 ans «est arrogant et se montre même parfois agressif», selon Saïd.

L’impact négatif du sulfureux imam déplaît à plusieurs habitués: «Il y a deux clans: ceux qui soutiennent encore Abu Ramadan, et les autres qui le boycottent», explique Ahmed, qui confesse ne plus se rendre à la mosquée. Il ne serait pas le seul.

«Comme de moins en moins de personnes se rendent dans cette mosquée, ils peinent à trouver de l’argent pour en payer le loyer. Je pense même qu’ils vont bientôt devoir fermer leurs portes!» affirme-t-il.

Connu de la justice

Le scandale autour d’Abu Ramadan a débuté en 2017, avec les premiers échos de discours haineux de sa part dans les journaux «Bund» et «Tages-Anzeiger». Il avait notamment demandé qu’Allah «anéantisse les juifs et les chrétiens».

Puis, début 2018, une procédure pénale était lancée par la justice bernoise contre le prédicateur pour discrimination raciale. Selon le journal «Biel/Bienne», ce procès «devrait se dérouler en fin d’année ou au début 2023».

Une affaire dont se souvient bien Ahmed: «Je ne veux plus vivre le cauchemar que nous avons connu […]. Il y avait des journalistes partout. J’avais le sentiment d’être tout le temps épié.»

Abo Sécurité et terrorisme Un imam lié au tueur d’une policière française a prêché à Prilly Par la suite, on apprendra également que le statut de réfugié d’Abu Ramadan lui a été retiré en 2017 par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), après plusieurs voyages en Libye. Il conserve néanmoins son permis C. Et en 2019, une seconde procédure le vise cette fois pour une suspicion de fraude à l’aide sociale. «Cesser de rester silencieux» Les deux musulmans qui témoignent dans la presse locale sont déterminés à se détacher des propos d’Abu Ramadan, et à le faire partir définitivement du lieu de culte. «Puisque la justice ne peut pas faire grand-chose, il faut que nous, les musulmans, fassions nous-mêmes de l’ordre!» s’indigne Saïd.

«Nous devons cesser de rester silencieux et avoir le courage de dire publiquement quand il y a un problème, déclare Ahmed. Nous ne voulons plus que de tels imams, qui ne connaissent d’ailleurs souvent rien à la religion, disent ici en Suisse des choses qui ne sont même plus acceptées dans leurs pays d’origine.»

Plusieurs fidèles de la mosquée de Bienne boycottent les lieux pour dénoncer la présence d’Abu Ramadan. KEYSTONE

«Il faut vraiment relancer le débat sur la formation des imams, note de son côté Saïd. Si je vais à la mosquée, c’est pour des raisons spirituelles, pas pour faire de la politique.»

Charte religieuse

Dans le canton de Berne, l’élaboration d’une charte religieuse est réclamée par plusieurs dirigeants des mouvements évangéliques et musulmans. Il s’agirait d’un contrat de prestations avec des droits et devoirs. Une idée que soutiendrait le gouvernement bernois, selon le média biennois.

«Les gens auraient moins peur de nous, puisque les mosquées ayant signé un tel document n’oseraient plus tolérer la présence d’imams douteux», abonde Saïd.

Le principal concerné par toutes ces histoires, Abu Ramadan, a répondu d’une manière surprenante aux demandes d’interview du journal «Biel/Bienne». «Il a tenté de monnayer sa parole! En vain, bien sûr», révèle le média. «Ça ne m’étonne pas!» a réagi en rigolant Ahmed.

(*)Prénom d’emprunt

