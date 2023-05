Patrimoine immatériel – Des «Musiques endormies» ressurgissent du passé Le fonds Otto Held à la Bibliothèque cantonale et universitaire recelait une collection inouïe de danses populaires réunies au début du XXe siècle. La voici enfin éditée. Matthieu Chenal

Surnommés «Les Blouses Bleues», les membres de La Musique d’Huémoz à Huémoz en 1920. Otto Held tient la contrebasse debout au centre. FONDS OTTO HELD, BCU LAUSANNE

En comparaison de la Suisse alémanique, la pratique des musiques populaires de Suisse romande a été largement oubliée et leurs traces historiques sont très lacunaires. Des musiciens passionnés de folklore tentent depuis des années de reconstituer cet héritage et de l’interpréter, comme l’historien Michel Steiner ou Nikita Pfister avec son ensemble Follaton. Mais la découverte à la BCU de plusieurs recueils de partitions réunies par Otto Held, compositeur, chef d’orchestre et directeur de fanfares à Montreux, vient enrichir de façon inattendue tout un pan évanoui de la culture de notre région.