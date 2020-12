Alternative aux concerts publics prohibés – Des musiciens heureux à votre portée L’opération «Dans l’jardin» permet d’offrir un récital surprise à domicile. La formule cartonne depuis ce printemps. Bilan avec Pascal Viglino. Matthieu Chenal

En septembre, le violoniste Yannick Schmidli jouait pour un couple à domicile. Etienne Bornet

Cette semaine encore, tante Alice a eu la surprise, le jour de ses 90 ans, de recevoir la visite de l’accordéoniste Olivier Forel qui est venu lui jouer des chansons populaires italiennes, des tangos argentins ou des compositions de sa plume. Décembre oblige, l’aubade a eu lieu dans son salon plutôt que dans le jardin. Et le musicien et son tout petit auditoire étaient masqués. Mais le plaisir partagé a été si vif que les vingt minutes de récital ont été allègrement dépassées. Dès que les restrictions seront assouplies, on pourra retenter l’expérience du concert privé et impromptu avec davantage de public. Voire, quelle audace, deux musiciens!