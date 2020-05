Coronavirus – Des musées genevois se préparent à rouvrir leurs portes Les différentes institutions mettent en place une série de dispositifs pour assurer la sécurité de leur personnel et des visiteurs.

Le Musée d'ethnographie de Genève a mis en place les mesures de protection imposées pour rouvrir ses portes jeudi. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Les musées de la Ville de Genève rouvriront leurs portes jeudi après plus de deux mois de pause forcée. Les institutions se réorganisent et mettent en place des dispositifs pour assurer la sécurité du personnel et du public.

Au Musée d'ethnographie (MEG), les employés sont à pied d’oeuvre pour que tout soit prêt pour l’Ascension. Les fléchages au sol ont été posés et les potelets délimitant les files d’attente installés. La jauge maximale a été revue à la baisse pour garantir la distanciation sociale.

Deux personnes accueilleront les visiteurs à l’entrée avec du désinfectant. Des vitres de plexiglas protègent les guichets. Dans les salles, tout le matériel interactif a été enlevé, de même que les dépliants. Le public sera encouragé à télécharger une application pour enrichir sa visite, indique Laurence Berlamont-Equey, responsable de la communication.

Les équipes de nettoyage passeront très régulièrement pour désinfecter les poignées de porte, les rampes et autres surfaces. Les surveillants veilleront aux respects des consignes.

Employés vulnérables

Dans la bibliothèque du MEG, des places ont été supprimées et toutes les chaises supplémentaires débarrassées. Les documents empruntés, qui sont restitués, seront entreposés dans des bacs spéciaux dans un endroit sécurisé pendant au moins 48 heures avant d’être manipulés.

A noter qu’une partie du personnel du MEG a été réaffectée pendant la crise à d’autres services de la Ville. Reste à savoir, si l’institution pourra récupérer ces employés pour l’ouverture. D’autres collaborateurs considérés comme vulnérables ne pourront pas reprendre leur poste initial.

Balisage

Le Musée Ariana rouvrira également pour l’Ascension. Le public pourra ainsi découvrir les expositions temporaires en cours «Meissen. Folies de porcelaine» et «Théières en goguette». Comme au MEG, les mesures vont d’une limite du nombre de visiteurs, au fléchage au sol en passant par la mise à disposition de solution désinfectante.

Les Musées d’art et d’histoire et le Muséum d’histoire naturelle ouvriront aussi leur porte le jeudi de l'Ascension. Au Muséum, seules les galeries permanentes du rez-de-chaussée, 1er et 2e étages seront ouvertes. Les parcours de visite seront balisés.

( ATS/NXP )