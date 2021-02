Cinéma de la rue Chantepoulet – Des mots rendent la parole à l’enseigne lumineuse du Plaza Jusqu’à la réouverture des lieux, prévue fin 2023, des phrases de l’artiste Christian Robert-Tissot investissent le panneau à la façon de titres de film. Irène Languin

Le Plaza et son enseigne à la rue Chantepoulet. Laurent Guiraud

Le long de la rue Chantepoulet, une sentence énigmatique attire l’œil du promeneur. Inscrite en lettres capitales sur la mythique enseigne lumineuse du Plaza, elle adresse un «Vous me remercierez plus tard. You will thank me later» aux passants, à la place du prosaïque «derniers bureaux à louer» affiché là durant des lustres. On doit à Christian Robert-Tissot d’avoir, avec ces quelques mots, réveillé sur la ville une poésie toute cinématographique. L’artiste genevois s’est vu confier par la Fondation Plaza, créée pour rénover et exploiter le bâtiment, la mission de redonner la parole au panneau jusqu’à l’inauguration d’un Centre culturel Architecture et Cinéma prévue à la fin de l’année 2023.