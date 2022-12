Littérature – Des mots amers depuis les décombres Icône sombre disparue en 2007, l’Autrichienne Marianne Fritz est à découvrir enfin en français par son bijou le plus troublant: «Le poids des choses». Rocco Zacheo

Publié en 1978, le roman de Marianne Fritz a reçu le Prix Robert Walser. LE QUARTANIER

Marianne Fritz était une femme aux aventures littéraires hors norme, dont les formes volumineuses donnent le vertige. Retenons par exemple les 3400 pages de son «Dessen Sprache du nicht verstehst», volume parmi d’autres formant le vaste cycle «Die Festung» (La Forteresse), resté inachevé. Une cathédrale imposante donc, aux traits quelque peu biscornus, ou mieux, éraflés par toutes sortes de bizarreries syntaxiques et par des néologismes qu’elle façonnait en cascade – on plaint les éventuels futurs traducteurs. De tout cela, paraît enfin en français le court épisode de la saga que constitue «Le poids des choses», publié en 1978 et couronné du prestigieux Prix Robert Walser.

Compagnon sans tête

L’ouvrage, étonnamment concis, suffit cependant à cerner tout le génie de l’auteure disparue en 2007 et restée jusqu’ici ignorée par les éditeurs francophones. D’une puissance troublante, la prose de l’Autrichienne déploie un flux de personnages aux prénoms similaires au fil de temporalités avançant par sursauts subits. On y découvre le destin de Berta, protagoniste habitant l’imaginaire petite ville de Donaublau. Son malheur débute tôt dans sa vie, en 1945, alors qu’elle attend un enfant de Rudolf, jeune homme parti à la guerre et qui a littéralement perdu sa tête, arrachée par un obus. Pressentant peut-être sa mort approcher, le malheureux fait promettre à son ami Wilhelm de prendre soin de sa dulcinée, d’apprendre à jouer du violon comme lui et de la consoler avec des pièces de Strauss.

Les faits prendront un tout autre chemin et feront de Berta une Médée désespérée, tueuse de ses enfants, terminant sa course dans un asile d’aliénés. En quittant cet amas de décombres, on ne peut que comprendre les éloges d’Elfriede Jelinek et W.G. Sebald, inconditionnels de l’écrivaine.

