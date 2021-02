Dossier «Walking Dead» – Des morts-vivants déclinables à l’infini La série américaine revient pour une dixième saison. Le temps passe et les produits dérivés, les communautés de fans ainsi que les déclinaisons en film et en BD se multiplient. Tour d’horizon. Pascal Gavillet

La série «Walking Dead» a entamé sa dixième saison. AMC

Alors que la chaîne AMC a annoncé avec fracas que la fin de la saison 10 de «Walking Dead», celle qui avait laissé tout le monde en suspens, serait diffusée dès ce dimanche, nous en avons profité pour retracer l’historique de la série. Mais aussi pour observer toutes les déclinaisons et les tendances qu’elle a inspirées.

Des copies rarement originales

la nuit des morts vivants

1968

rŽal : George A Romero



Collection Christophel

Dans le cinéma d’horreur, les films de morts-vivants, ou zombies (terme du reste inexistant dans «The Walking Dead»), forment un sous-genre en soi. Popularisé depuis les années 60 par les films de George A. Romero (de «La nuit des morts-vivants» à, mettons, «Land of the Dead»), il revient régulièrement hanter les écrans, entre parodies et films de terreur. Sous forme de séries, «The Walking Dead» est en revanche précurseur. Depuis, il a suscité quelques copies. Mais pas encore de quoi faire pâlir l’original.