«Plus grave que les modifications du climat, le manque d’énergies, les disparités , les démocraties branlantes et les flatulences des vaches, la démographie». LAURENT GUIRAUD

Genève, 26 février

D’innombrables rencontres «au plus haut niveau» autour du monde réunissent, pratiquement chaque semaine, des milliers de «responsables» entourés de leurs gardes du corps dans des capitales surpeuplées, accroissant encore les problèmes locaux et les charges financières des pays pauvres.

Ces élites nient ainsi avec la plus grande effronterie ce qu’elles exigent de nous: modération dans le gaspillage, moins de déplacements, plus de sagesse et envoi d’armes pour «faire la Paix»! Chaque fois, ces mêmes élites boivent, mangent des ortolans et, tels des gamins, se bousculent à faire des selfies, toujours renouvelés, si possible au premier rang.

Quand travaillent-ils? La Conférence sur le désarment, à Genève, piétine depuis 1946 sans avancer d’un pas alors que plusieurs centaines de guerres ont eu lieu depuis. Peut-on leur faire encore confiance? Non.

Plus grave que les modifications du climat, le manque d’énergies, les disparités , les démocraties branlantes et les flatulences des vaches, on ne s’occupe guère des deux questions à l’origine de tout: la démographie et l’eau douce.

À Genève, certains quartiers dépassent les 40’000 habitants au kilomètre carré (record d’Europe). Si on regarde la densité moyenne de la Suisse (environ 182 habitants au kilomètre carré, on se rassure, à tort, car on oublie qu’une grande partie du pays, montagneuse, est inhabitable…

Pour rêver, il reste la Mongolie: 1,7 habitant au kilomètre carré, où on consomme moins d’eau: il n’y a pas de piscines!

Nos «responsables», «au plus haut niveau» , nos «élites», donc, ne se préoccupent que des élections, puisque la construction à tout-va flambe, la densification est un credo imbécile. Chacun qui circule en tram ou en bus chaque jour voit qu’on s’enfonce en désordre dans un chaos inévitable, avec tous les dégâts collatéraux sur la vie sociale. Ceci en démocratie: nous- a-t-on consultés sur le «Grand Genève»? Non.

Michel Magnenat

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.