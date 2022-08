Le rêve aux enchères – Des millions pour une relique sportive, ou quand la passion n’a plus de prix Après la ceinture de Mohamed Ali, vendue plus de 6 millions de dollars, un maillot de Michael Jordan devrait atteindre des sommets. Mais pas de quoi détrôner Diego Maradona… Simon Meier

Porté par Michael Jordan lors de l’acte I de la finale NBA de 1998, ce N o 23 des Chicago Bulls s’apprête à être vendu pour plusieurs millions de dollars. AFP

«Rumble in the Jungle», 30 octobre 1974. Devant quelque 80’000 spectateurs en délire dans la touffeur de Kinshasa, Mohamed Ali terrasse George Foreman au 8e round de l’un des plus fameux combats de l’histoire de la boxe. Un concentré d’émotions et de symboles qui dépassa de très loin le sport et qui, donc, n’a pas de prix dans la mémoire collective. Sauf quand quelqu’un a envie de lui en donner un.