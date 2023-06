Imposer un peu plus les multinationales. L’idée a séduit les Suisses. Sans doute aussi les électeurs de gauche, compte tenu du score. Le PS s’était pourtant opposé à l’imposition minimale à 15% des grands groupes. Ce large oui laisse toutefois à certains un arrière-goût amer. Pas tant sur le fond du projet, mais plutôt sur la forme. Soutirer un peu plus d’argent aux grands groupes, oui! Mais pour qui et pour quoi?

Le projet prévoit une répartition des recettes de 25% pour la Confédération et 75% pour les cantons. Et encore tous ne seront pas logés à la même enseigne. Plus un canton aura d’entreprises touchées sur son sol, plus il recevra d’argent. Au total, la Suisse devrait empocher entre 1,5 et 2 milliards par an.

De cette somme, Zoug touchera le jackpot, alors que c’est l’un des cantons les plus aisés. La Suisse rate ainsi une bonne occasion de mieux répartir les richesses entre les cantons. Et rien ne garantit que la péréquation financière règle les inégalités, comme le promet le camp bourgeois.

«Le «oui» massif ne doit pas être interprété comme un blanc-seing.»

On peut aussi craindre que la population ne voie pas la couleur de cette manne supplémentaire. Même si l’argent devra être affecté à «la promotion de l’attrait économique de la Suisse», il est à espérer que les autorités n’interprètent pas le «oui» massif comme un blanc-seing en faveur des entreprises. D’autant plus que le service public s’érode toujours plus.

Les guichets de poste ferment les uns après les autres. Les hôpitaux semblent suivre la tendance. Et les transports publics sont toujours plus chers. Le tout en période d’inflation. Lors de la campagne, des promesses ont été faites pour renflouer (un peu) les crèches. On attend leur réalisation avec impatience.

Delphine Gasche est correspondante parlementaire à Berne depuis mai 2023. Spécialisée en politique, elle couvre l'actualité fédérale. Auparavant, elle a travaillé pour l'agence de presse nationale (Keystone-ATS) au sein des rubriques internationale, nationale et politique. Plus d'infos

