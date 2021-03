Un an sans école – «Des millions d’enfants ne retourneront jamais en classe» La pandémie de coronavirus a stoppé net l’accès des plus défavorisés à l’éducation. Les dégâts sont considérables, alertent les spécialistes. Yannick Van Der Schueren

Aux Philippines, an après de début de la pandémie de coronavirus, les écoles sont toujours fermées et les enfants sont bloqués à la maison. AFP

C’est un autre bilan. Et il est tout aussi effrayant que celui des victimes du Covid-19. Plus de 168 millions d’enfants dans le monde ont été complètement privés d’école depuis un an et 214 millions ont manqué plus des trois quarts de leur cours en présentiel, indique l’Unicef. La faute aux confinements liés à la pandémie.

Au plus fort de la crise sanitaire, rappelle l’agence onusienne, les études de 1,6 milliard d’élèves ont été affectées. À ce jour, ajoute l’Unesco qui actualise quotidiennement les chiffres, 27 pays maintiennent les établissements scolaires fermés. Près de 170 millions d’apprenants sont ainsi concernés et plus de 888 millions d’enfants continuent de voir leur cursus perturbé.