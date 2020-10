Dégâts collatéraux du Covid-19 – Des milliers d’Éthiopiens piégés dans des prisons saoudiennes Selon Amnesty International, des migrants fuyant la Corne de l’Afrique sont confinés dans des cellules insalubres et surpeuplées 24 heures sur 24. Yannick Van Der Schueren

Chaque année, des milliers d’Éthiopiens tentent de rejoindre l’Arabie saoudite en passant par le Yémen, déchiré par la guerre. KEYSTONE

«C’est pire que le Covid-19.» Tels sont les termes employés par Amnesty International pour décrire la situation des migrants éthiopiens abandonnés depuis plusieurs mois dans les prisons saoudiennes. Au moins trois personnes sont mortes dans des conditions effroyables, selon l’organisation de défense des droits de l’homme, qui souligne dans son rapport publié vendredi 2 octobre que «la prévalence de la maladie et le manque de nourriture, d’eau et de soins médicaux laissent à penser que le nombre de décès pourrait être plus élevé».