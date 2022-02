Sortie de crise – Des milliers d’employés du Covid doivent se réorienter Traçage, centrales d’appel, vaccins: les Cantons vont peu à peu se séparer des personnes engagées durant l’épidémie. Les syndicats exigent des mesures. Lise Bailat

Les personnes engagées pendant la crise, comme ici dans un centre de dépistage de Genève, ne verront pas leurs contrats renouvelés ou seront moins appelées ces prochains mois. Magali Girardin

La fin des quarantaines, du certificat sanitaire, peut-être bientôt de l’isolement? Dès jeudi prochain, le 17 février, de nombreuses mesures de protection contre le coronavirus seront levées en Suisse. Mais la joie sera mêlée d’un sentiment de vertige pour certains employés du Covid, ces personnes sur lesquelles les Cantons se sont appuyés ces deux dernières années pour lutter contre le coronavirus. «C’était stressant et compliqué, mais ça nous a beaucoup changés. Aujourd’hui, on sent une espèce de corona blues, mais on n’ose pas trop le dire», témoigne l’une d’entre elles.