Allemagne – Des milliers de soldats mobilisés dans les maisons de retraite Environ 10’000 soldats vont venir épauler le personnel soignant dans les maisons de retraite en Allemagne. Ils auront notamment pour tâche d’effectuer des tests rapides au Covid-19.

Les résidents de maison de retraite font partie des publics prioritaires de la campagne vaccinale lancée fin décembre en Allemagne. AFP

Quelque 10’000 soldats de la Bundeswehr sont prêts à être mobilisés dans les maisons de retraite allemandes pour épauler le personnel soignant, a indiqué mercredi le ministère allemand de la Défense.

Dans la pratique, ces soldats auront notamment pour tâche d’effectuer des tests rapides au Covid-19 auprès des résidents, a précisé à l’AFP un porte-parole de ce ministère.

«Les plus faibles, en particulier, ont besoin de notre aide maintenant durant la pandémie. C’est pourquoi la Bundeswehr est prête à fournir à court terme un soutien dans les maisons de retraite et de soins avec jusqu’à 10.000 hommes et femmes, si nous sommes appelés à intervenir», a de son côté déclaré mercredi la ministre de la Défense allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer.

20’000 soldats à disposition

Il reviendra aux autorités locales de faire appel à ces forces d’appoint en fonction de leurs besoins. La Bundeswehr est déjà présente dans 267 maisons de retraite et de soins du pays où interviennent 1’156 soldats, a précisé le ministère. Depuis le début de la crise sanitaire, un contingent militaire de 20’000 soldats a été mis à disposition des autorités sanitaires pour combattre la pandémie.

Les résidents de maison de retraite font partie des publics prioritaires de la campagne vaccinale lancée fin décembre en Allemagne. Après les doses du laboratoire BioNTech/Pfizer, celles de Moderna ont commencé à être livrées cette semaine. Deux semaines et demi après le début de la campagne, 758.093 personnes ont reçu une première injection en Allemagne, a indiqué mercredi l’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).

La plupart des personnes – plus de 366.000 – ont été vaccinées pour des raisons professionnelles, selon les données du RKI. Il peut s’agir, par exemple, de médecins et de personnel soignant présentant un risque d’infection très élevé et de personnel soignant pour personnes âgées. En outre, le vaccin a désormais été administré à plus de 285.000 résidents de maisons de retraite.

