En route vers l’Europe – Des milliers de migrants campent au pied des barbelés hongrois La migration repart à la hausse sur la route des Balkans. À la frontière serbo-hongroise, de nombreux Afghans, Syriens ou Nord-Africains tentent d’entrer sur le sol européen. Reportage. Corentin Léotard - région de Subotica (Serbie)

Abdulmanan, journaliste afghan de 24 ans, a quitté son pays après l’arrivée au pouvoir des talibans. «Là, c’est moi en train d’interviewer le président du parlement afghan», dit-il en montrant une vidéo. Subotica, 8 septembre 2022. Corentin Léotard

«C’est de pire en pire, l’Europe n’en a strictement rien à faire de nous», lâche Ahmed, écœuré du traitement que lui et les siens subissent. Il a quitté la Tunisie au mois d’avril, avec un vol pour la Turquie, est remonté par les Balkans à pied avec sa femme et ses deux enfants, et voilà deux mois et demi qu’il est coincé ici, dans le nord de la Serbie.