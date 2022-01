Suite à l’incendie meurtrier de Grenfell – Des milliers de Britanniques prisonniers de leur logement dangereux En 2017, un terrible incendie révèle que des milliers d’immeubles sont mal isolés contre le feu. Les propriétaires des appartements sont censés payer les énormes travaux de remise à niveau. Tristan de Bourbon

L’incendie de la tour de Grenfell (banlieue ouest de Londres), le 14 juin 2017. AFP

La voix de Liz Vick tremble. «Lorsque la facture finale m’arrivera, je n’aurai pas les moyens de régler les 50’000 à 100’000 livres sterling (62’000 à 124’000 francs) demandés, explique cette femme de 32 ans, qui vit à Salford, une petite ville dans la banlieue de Manchester. Je serai donc obligée de me placer en faillite personnelle. Si bien que je perdrai tous mes actifs, dont mon appartement, que j’ai payé 141’000 livres sterling (176’000 francs) et qui ne vaut actuellement plus rien puisqu’il n’est pas vendable, je ne pourrai probablement pas louer d’appartement ou emprunter d’argent à une banque pendant au moins douze mois. Et tout cela alors que ce n’est pas ma faute.»