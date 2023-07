«Deuchistes» du monde entier – Des milliers de 2CV attendues jusqu’à dimanche dans le Jura La région s’attend à accueillir entre 4000 et 6000 véhicules de plus d’une trentaine de pays lors du rassemblement mondial des Amis de la 2CV à Vicques.

1 / 6 Dès le début de matinée, de longues files de 2CV se sont formées. KEYSTONE

La 24e rencontre mondiale des amis de la 2CV s’est ouverte mardi près de Delémont. Entre 4000 et 6000 véhicules de plus d’une trentaine de pays sont attendus à cet événement qui réunit durant six jours les amateurs de l’emblématique «deuche».

«C’est la plus grande manifestation jamais organisée dans le canton du Jura», a relevé le directeur de Jura Tourisme Guillaume Lachat. L’emplacement retenu pour accueillir ce rassemblement s’étend sur 53 hectares près de Delémont, l’équivalent de près de 75 terrains de football.

Dès le début de matinée, de longues files de 2CV se sont formées au check-in pour entrer dans le camping. Des «deuchistes» venaient de tous les pays, même d’Australie ou de Martinique. Voiture d’étudiant et du mouvement hippie, la 2CV est devenue au fil des années un véhicule bichonné vecteur d’un art de vivre.

C’est la 3e fois que la Suisse accueille la rencontre mondiale des amis de la 2CV après Avenches (VD) en 1977 et la région de Haslital (BE) en 1991.

ATS

