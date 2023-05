Activistes pour le climat – Des militants pour le climat ont bloqué l’aéroport de Genève Des dizaines d’activistes ont occupé le tarmac de Cointrin. Le trafic, interrompu depuis 11h40, a repris un peu avant 13h, selon une porte-parole. Léa Frischknecht DÉVELOPPEMENT SUIT

Des militants bloquent le tarmac de l’aéroport de Genève. KEYSTONE/Laurent Gillieron

L’aéroport de Genève annonce que le trafic aérien a été momentanément suspendu en raison de personnes sur le tarmac. Dans un communiqué de presse, l’ONG Greenpeace a revendiqué l’action qui vise à réclamer l’interdiction des jets privés. Les militants ont été évacués par la police.

Le trafic aérien, suspendu dès 11h40 par mesure de sécurité, a repris progressivement à partir de 12h40, a ensuite annoncé Genève-Aéroport. Sur place vers 13h, on constate toutefois aux arrivées que la plupart des avions sont encore retardés. Durant une heure, toutes les opérations ont été stoppées, des avions ont été détournés sur Zurich, d’autres sur Lyon, d’autres ont tourné en l’air, glisse un employé. Conséquence, il y avait peu de passagers dans l’aéroport. Le service de communication donnera plus de précisions ultérieurement, fait savoir ce dernier.

Reprise progressive du trafic à l’Aéroport de Genève. LAURENT GUIRAUD

«L’avion de ma copine en provenance de Marrakech a été détourné sur Lyon, il est censé revenir à Genève, mais en fait, on n’en sait rien», confie Mireille Clavel, en train d’observer le panneau des atterrissages.

Calme, elle hausse les épaules après avoir appris la raison du retard par un chauffeur de taxi: «Les jets privés ont toujours existé et existeront toujours, je ne suis pas sûre que cette action change grand-chose. Mais c’est sûr, au jour d’aujourd’hui, il faudrait les limiter.»

Un étage plus haut, aux départs, on observe aussi que les vols ont tous encore du retard. Par exemple, celui pour Paris Charles de Gaulle prévu à 13h20 est programmé à 14h50.

Selon le communiqué de Greenpeace, une centaine de militants issus de 17 pays ont bloqué des jets privés à Palexpo, exposés dans le cadre du plus grand salon de l’aviation d’affaires en Europe, l’European Business Aviation Convention & Exhibition. Ils demandent l’interdiction des jets privés. Des mises en garde ont été collées sur des jets, est-il ajouté, à l’image de celles sur les paquets de cigarette, comme: «les jets privés détruisent notre planète».

Citée dans le communiqué, Agnes Jezler, experte en changement socio-économique pour Greenpeace Suisse, déclare: «A l’exception de Malte, nulle part ailleurs en Europe ne circulent autant de jets privés par habitant qu’en Suisse. Un petit groupe d’ultrariches font peser un lourd fardeau sur le climat et l’environnement, alors que la partie la plus pauvre de la population mondiale est celle qui souffre le plus de la crise climatique.»

Développement suit.

Léa Frischknecht est journaliste RP à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

