République démocratique du Congo (RDC) – Des militants manifestent contre la tenue des Jeux de la Francophonie à Kinshasa Des citoyens congolais ont manifesté ce jeudi, devant l’ambassade de France à Kinshasa, contre l’organisation des Jeux de la Francophonie en RDC cet été.

La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, groupe armé majoritairement tutsi, un soutien démenti par Kigali mais corroboré par des experts de l’ONU. (photo d’illustration) AFP

Kinshasa doit accueillir du 28 juillet au 6 août la 9e édition des Jeux de la Francophonie. Les manifestants, qui étaient une vingtaine, ont dénoncé la Francophonie, l’assimilant à «une forme de colonisation mentale», mais également le fait que la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie soit l’ancienne ministre rwandaise Louise Mushikiwabo.

«Notre pays est agressé, on ne peut pas festoyer aux Jeux et en même temps observer les massacres», a déclaré Josué Bung, du mouvement «Sang Lumumba». «Le Rwanda n’est pas un pays francophone (…) Comment une Rwandaise peut-elle coordonner les Jeux de la Francophonie?» s’est-il indigné, avant de lire un mémorandum qualifiant la tenue de ces jeux en RDC de «provocation» et d’ «humiliation» pour les Congolais.

Le jeune militant et les autres organisateurs de la manifestation ont ensuite été embarqués par la police, sans violence.

La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 («Mouvement du 23 mars», groupe armé majoritairement tutsi), un soutien démenti par Kigali mais corroboré par des experts de l’ONU.

À l’appel des mêmes mouvements, des manifestants, brandissant des drapeaux russes, avaient protesté début mars dernier devant l’ambassade de France contre la venue à Kinshasa du président français Emmanuel Macron.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.