Sécheresse en Espagne – Des militants écologistes bouchent des trous de golf Comme en Suisse romande, des membres d’Extinction Rébellion s’en sont pris à des parcours dans plusieurs villes du pays.

Les militants ont planté des légumes sur un parcours de Gorraiz, près de Pampelune. Handout / Extinction Rebellion / AFP

Des militants de la lutte contre le changement climatique ont affirmé ce dimanche avoir bouché les trous de dix parcours de golf en Espagne, leur reprochant une trop grande consommation d’eau en pleine sécheresse en Europe.

Des membres du collectif Extinction Rébellion, connu pour ses actions coup de poing, ont bouché à la faveur de l’obscurité les trous de golfs au Pays basque, en Navarre (nord), à Barcelone (nord-est), à Madrid, à Valence et sur l’île d’Ibiza (est), selon un communiqué. Ils entendaient ainsi dénoncer «le gaspillage d’eau pendant l’une des pires sécheresses que l’Europe ait connues».

«Golf fermé pour cause de justice climatique»

Après avoir bouché les trous avec du ciment, ils ont laissé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Alerte: sécheresse! Golf fermé pour cause de justice climatique». «En Espagne, 437 golfs sont arrosés chaque jour», entraînant une «consommation d’eau supérieure à celle des populations combinées de Madrid et Barcelone, pour un loisir profitant à peine à 0,6 % de la population», selon le texte.

Les militants fustigent «l’irresponsabilité et le cynisme de laisser perdurer ce type de loisir élitiste au moment où l’Espagne se dessèche et où le monde rural perd des millions par manque d’eau pour ses cultures». Grande exportatrice de fruits et légumes, l’Espagne, où 80% des ressources en eau douce sont consommées par l’agriculture, connaît actuellement une sécheresse historique.

