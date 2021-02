Coronavirus à Genève – Des militants amendés dénoncent une inégalité de traitement La plateforme Urgence-Convergences avait organisé un «itinéraire des crises» le 13 novembre pour pointer des lieux durement touchés par la pandémie. Une quinzaine de participants ont été condamnés à une amende de 100 francs malgré le respect des mesures.

Des courts piquets avaient été organisés le 13 novembre devant l’Hôpital cantonal, l’Office des poursuites, la Régie Pilet et Renaud, l’Usine et l’Office de l’emploi. www.facebook.com/urgenceconvergences

Regroupant plusieurs organisations telles que le Collectif pour la grève féministe, les syndicats SIT et SSP, le Parti socialiste, les Verts, SolidaritéS et Extinction Rébellion, la plateforme Urgence-Convergences avait lancé un appel à une manifestation de rue le 14 novembre sous le titre «Sortons de la crise par le haut».

L’événement, reporté en raison de l’aggravation de la situation sanitaire, avait été remplacé par un «itinéraire des crises» destiné à pointer des lieux symboliques de la détresse sociale que subit une partie de la population face à la pandémie. Des courts piquets avaient donc été organisés le 13 novembre devant l’Hôpital cantonal, l’Office des poursuites, la Régie Pilet et Renaud, l’Usine et l’Office de l’emploi.

Les participants se sont rassemblés par groupes de cinq personnes au maximum et l’une d’elles s’exprimait pour préciser les difficultés spécifiques que rencontrent les personnels hospitaliers, les chômeurs, les personnes qui n’arrivent plus à payer leurs factures, le monde de la culture ou encore les locataires, a indiqué la plateforme dans un communiqué.

Amende de 100 francs

Lors de ces piquets, la police a procédé au contrôle de l’identité des participants et une quinzaine d’entre eux se sont vus notifier une ordonnance pénale début février les condamnant à une amende de 100 francs, assortie de 60 francs d’émolument, pour s’être trouvés «dans un rassemblement de plus de cinq personnes dans l’espace public».

La plupart de ces manifestants ont fait opposition dans le délai légal imparti de dix jours en raison de l’aspect «disproportionné» de la mesure, d’autant plus que tous les participants portaient un masque de protection, souligne le communiqué. Urgence-Convergences estime que ces condamnations constituent «un précédent grave en matière d’exercice des droits fondamentaux, un précédent qui pourrait être invoqué pour légitimer des limitations ultérieures à la manifestation d’opinions critiques».

«Totalement arbitraire»

Lors du deuxième piquet, un officier de police a insisté sur le fait qu’il considérait que les trois groupes n’en formaient qu’un seul, puisque les participants étaient là «pour la même raison», précise la plateforme, qui estime que «l’appréciation est totalement arbitraire, car ce critère pourrait autant s’appliquer aux personnes dans la queue devant un bureau de poste, à des promeneurs dans un parc et bien d’autres situations».

Urgence-Convergences souligne le caractère injustifié de ces condamnations en évoquant d’autres rassemblements où la police n’a pas fait preuve du même «zèle» selon elle, telle que la marche organisée à Genève le lendemain qui a rassemblé quelques centaines de personnes ne portant pas de masque ou le rassemblement du 4 février devant le Département de l’instruction publique, où avait participé une soixantaine de personnes ne portant pas non plus de masque.

La plateforme indique qu’elle souhaite des explications sur les raisons de ces «flagrantes inégalités de traitement» et invite les collectifs et associations qui recourent régulièrement à l’exercice des droits démocratiques à interpeller le Conseil d’État et à soutenir la démarche de contestation des amendes.

Comm/ami