Extinction Rebellion – Des militantes ont brièvement bloqué une rue à Zurich Quatre activistes du climat ont été emmenées par la police jeudi après-midi, quelques minutes après le début de leur action au centre-ville. Les 55 militants arrêtés lundi et mardi ont tous été libérés.

Les militants d’Extinction Rebellion avaient déjà bloqué des rues du centre de Zurich lundi et mardi. KEYSTONE/Ennio Leanza

Quatre militantes d’Extinction Rebellion ont brièvement bloqué une rue jeudi en début d’après-midi à Zurich pour attirer l’attention sur la crise climatique. Elles ont été emmenées par la police quelques minutes après le début de leur action.

Trois des quatre femmes portaient des pancartes où on pouvait lire «Arrêtée parce que je m’inquiète» en français, en allemand et en italien. Elles se sont assises au milieu de la chaussée au carrefour entre l’Uraniastrasse et la Bahnofstrasse.

La police était présente avant l’action entre la gare principale et le carrefour. Elle a procédé à des contrôles de personnes, comme l’a constaté sur place un journaliste de l’agence Keystone-ATS.

À court de matériel

Jeudi matin, les activistes d’Extinction Rebellion ont annoncé qu’ils étaient à court de matériel pour leurs actions. La police zurichoise a confisqué la plupart de leurs banderoles et échafaudages de bois utilisés lors des blocages de rues lundi et mardi. C’est pourquoi il n’y a eu qu’un mini-blocage jeudi, les militants étant occupés à produire de nouvelles banderoles.

Les activistes, venus pour la plupart de Suisse romande, ont bloqué des rues du centre de Zurich lundi et mardi. Mercredi, la police a encerclé les militants dans la gare centrale afin de les empêcher de procéder à un nouveau blocage de rues.

Jeudi soir, les 55 activistes arrêtés lundi et mardi avaient tous été libérés, a indiqué à l’agence Keystone-ATS le service d’information du Ministère public. Ils sont soupçonnés de contrainte dans le cadre de leurs actions de lundi et mardi. Des enquêtes sont en cours pour déterminer s’ils ont commis d’autres infractions. La présomption d’innocence prévaut.

ATS

