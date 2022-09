Après un concert de reggae annulé – Des militaires mis à la porte d’une brasserie bernoise Le bar qui avait interrompu le concert des «rastas blancs» de Lauwarm a refusé de servir un groupe de cinq militaires en uniforme.

La Brasserie Lorraine n’a pas voulu commenter l’incident. KEYSTONE/Peter Schneider

La Brasserie Lorraine à Berne, qui avait mis fin au concert du groupe de reggae Lauwarm en juillet dernier, fait de nouveau parler d’elle. Elle a expulsé un groupe de cinq militaires il y a quelques semaines en raison d’une «tradition pacifiste».

Les cinq hommes se sont rendus à la brasserie lors d’une sortie, un peu par curiosité après avoir vu le nom de l’établissement en une des journaux, rapporte «20 minutes». «L’endroit était bien rempli. On s’est assis dans un coin et on a voulu commander», raconte l’un d’eux. Il assure qu’ils se sont comportés «tout à fait normalement» et n’ont pas attiré l’attention.

«Il ne voulait rien savoir»

«Au bout de quelques minutes, un employé de la brasserie est arrivé. Il nous a dit qu’il ne nous servirait pas en uniforme. Si nous enlevions nos uniformes, on nous fournirait des vêtements de rechange. Tout serait alors en ordre et on nous servirait», indique le militaire.

Il a alors expliqué à l’employé qu’ils ne portaient pas leur tenue de camouflage de leur plein gré, mais ce dernier «ne voulait rien savoir». Le groupe a finalement décidé de partir après une dizaine de minutes.

«Je suis un peu en colère. Nous n’avons dérangé personne, personne n’a fait attention à nous et personne ne s’est plaint.» Un des militaires mis à la porte

«J’ai trouvé ça complètement absurde. Je suis un peu en colère. Nous n’avons dérangé personne, personne n’a fait attention à nous et personne ne s’est plaint, déplore le militaire. Ils se prétendent sociaux et intégratifs, mais ce n’est pas non plus social de nous jeter dehors pour nos uniformes, pour lesquels nous ne pouvons rien.»

La Brasserie Lorraine n’a pas voulu commenter cet incident précis. Dans une prise de position, elle explique qu’elle demande en général aux personnes en uniforme militaire de mettre un autre habit par-dessus ou de partir en raison d’une «tradition antimilitariste et pacifiste». Elle précise qu’elle met des t-shirts à disposition en cas de besoin.

AMI

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.