Intégration des réfugiés – Des migrants vous guident à travers la campagne L'Hospice général et l'association Léman Running proposent cinq randonnées pour un total de 100 kilomètres. À découvrir dès le 22 juin.

Haniych, 17 ans, vient d’essayer ses nouveaux souliers de marche. La pointure est bonne, elle a le sourire. Bientôt, cette réfugiée afghane partira sur les sentiers du canton. Mais c’est elle qui vous guidera! «Je me réjouis, j’aime bien faire du sport et marcher. En plus, ce sera l’occasion de partager, de rencontrer des gens. Et peut-être leur apporter un regard différent», glisse la jeune fille, qui vit depuis deux ans au Centre d’hébergement collectif (CHC) de la Seymaz.

Des bénévoles font courir les migrants, et ça marche! Abo Kidane, un migrant dans la course Comme elle, neuf autres migrants hébergés dans des foyers genevois vous accompagneront durant cet été et en automne à l’occasion de cinq randonnées d’environ 20 km chacune. Ce projet d’intégration original, baptisé «100 km de Genève», a été mis sur pied par l’Hospice général et l’association Léman Running, qui regroupe des coureurs, des professionnels du sport-santé et du tourisme sportif.

Faciliter l’intégration

«Ces randonnées seront ouvertes à tous, au public genevois comme aux migrants, explique Dolores Innaurato, assistante de direction à l’Hospice. Deux guides conduiront chacune de cinq balades, qui se finiront toutes dans un CHC par un moment de partage, convivial. Mais bien sûr, l’objectif est aussi d’échanger durant le parcours et de faciliter ainsi l’intégration des réfugiés.»

«L’objectif est aussi d’échanger durant le parcours et de faciliter ainsi l’intégration des réfugiés.» Dolores Innaurato, assistante de direction à l’Hospice général

«Cinq professionnels encadreront la préparation des guides, précise Alessandro Palmieri, fondateur de Léman Running. Une podologue, une diététicienne, un guide de Genève Tourisme et un autre de l’association Genève Rando ainsi qu’un invité qui proposera une surprise gourmande.» Et aucun risque de se perdre, «tous les sentiers empruntés sont balisés et accessibles à tous», poursuit-il.

350 km de chemins balisés

Les cinq parcours ont été choisis pour faire découvrir les quatre coins du canton. Le premier, le 22 juin sur la Via Jacobi (chemin de Compostelle) reliera Coppet au CHC de Rigot, à deux pas de la place des Nations; le 9 juillet, les marcheurs sillonneront le «far west» genevois du côté de Chancy, avec arrivée au foyer du Lagnon; le 6 août, direction le Bois-de-Bay, qui abrite aussi un CHC de l’Hospice; c’est dans la région entre Arve et lac que se déroulera la balade du 17 septembre, avec départ au CHC d’Anières; enfin le 2 octobre, les randonneurs arpenteront les sentiers du Rhône jusqu’à la Plaine, avec départ puis retour au foyer des Tattes, à Vernier.

«Tous les sentiers empruntés sont balisés et accessibles à tous.» Alessandro Palmieri, fondateur de Léman Running

Les balades joindront l’utile à l’agréable. Car pour les participants, ce sera aussi l’occasion de voir si les itinéraires empruntés sont en bon état, notamment les panneaux de balisage. «Il y a environ 350 kilomètres de chemins balisés à Genève, sur lesquels nos 450 bénévoles interviennent au moins une fois par an, relève François Niggli, chef technique de Genève Rando. Mais tous les marcheurs amateurs peuvent nous faire remonter leurs observations. Elles nous sont utiles afin d’améliorer les sentiers.»

