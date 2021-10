Crise migratoire en Europe – Des migrants pris en étau entre la Biélorussie et la Pologne Des milliers de personnes sont en perdition à la frontière orientale de l’Union européenne, coincées entre le cynisme de Minsk et l’intransigeance de Varsovie. Corentin Léotard, Budapest

Des gardes-frontières polonais (de dos) font face à des gardes-frontières biélorusses (de face) autour d’un groupe de migrants à la frontière entre les deux pays. Usnarz Gorny, 20 août 2021. AFP

L’hiver approche et les températures sont passées sous 0 degré les nuits dernières en Podlachie, la région du nord-est de la Pologne, frontalière avec la Biélorussie. Des groupes d’immigrants errent dans les forêts de part et d’autre de la frontière, qui est aussi celle de l’Union européenne. «Ce [samedi] soir il fait -2 degrés en Podlachie. Des enfants dorment à même le sol, quelque part dans nos forêts. Des enfants déportés sur ordre des autorités polonaises», accuse sans détour le Groupe frontalier (Grupa Granica), un groupe de bénévoles qui tentent de venir en aide aux exilés d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie centrale.