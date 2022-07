Abo Bûcheronne, plombière, etc. – Des métiers d’hommes? Vraiment? Marie conduit des camions poubelles, Gwendoline est bûcheronne et Karen est installatrice sanitaire. Mais elles restent l’exception. Surtout en Suisse romande.

Gwendoline Erb est apprentie forestière bûcheronne dans la commune de Blonay. GEORGES CABRERA

Les bûcheronnes, menuisières ou mécaniciennes font encore figure d’exception dans le monde professionnel. Et la plupart des filières d’apprentissage ont une répartition par genre très polarisée. Dans les cantons de Vaud et Genève, plus de la moitié des personnes ayant réussi leurs examens finaux d’apprentissage entre 2010 et 2021 étaient dans une filière aux trois quarts masculine ou aux trois quarts féminine. C’est ce que montrent les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique que nous avons compilés.