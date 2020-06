Humour ou jeu de l’avion? – Des messages envoyés depuis les réseaux de «JP» dirigent vers une société aux allures pyramidales Plusieurs curieux ont reçu une invitation pour participer à des séances de MELiUS, une opaque société de trading basée à Dubaï. «L’influenceur» assure ne pas en être à l’origine. Antoine Hürlimann

Le Vaudois est devenu un véritable phénomène sur la Toile. Capture d’écran/jp.fn

Jean-Pierre Fanguin, «JP» sur les réseaux sociaux, cherche-t-il à recruter pour une entreprise aux allures pyramidales? Pour paraphraser sa désormais célèbre phrase, «la question elle est vite répondue». Ou pas. En moins d’une semaine, le Vaudois est passé de quidam à véritable phénomène sur la Toile. Avec sa vidéo pour le moins absurde – visionnée plus de 2 millions de fois –, dans laquelle le Vaudois jette un verre de champagne sur une route de Lavaux avant de démarrer en trombe au volant d’un SUV de luxe, «l’influenceur» est devenu la coqueluche des internautes francophones. Toujours dans ce clip, le jeune homme invite les spectateurs à le contacter pour rejoindre ce qui doit être un «business» florissant. Sans toutefois le dévoiler. Ses phrases qui maltraitent la grammaire font dire à bon nombre de personnes qu’il s’agit d’une caricature humoristique des pseudo-entrepreneurs d’Instagram. Ces derniers pullulent et essaient d’attirer dans leurs filets des adolescents crédules. Au contraire, des messages privés envoyés depuis son adresse e-mail et son compte Instagram, que nous avons pu consulter, tendent à démontrer qu’il s’agirait de tout sauf d’une blague.