Covid-19 – Des masques genevois bientôt sur le marché Des acteurs locaux se lancent dans la fabrication de masques chirurgicaux et FFP2, à Plan-les-Ouates et à Sécheron. Aurélie Toninato

Suspire Swiss SA produit déjà des masques au Tessin. Son deuxième site, installé à Sécheron, entrera en activité d’ici peu. Laurent Guiraud

Au début de la pandémie de Covid-19, la Suisse a connu une pénurie de masques de protection. Face à l’explosion mondiale de la demande, le produit est devenu une denrée rare, qui s’arrachait jusque sur les tarmacs. Aux difficultés d’approvisionnement se sont ajoutés des problèmes de qualité, entre produits défectueux et contrefaçons. Des entreprises helvétiques se sont engouffrées dans ce nouveau marché. À Genève, c’est d’abord la production du masque en tissu réutilisable qui s’est développée, moins contraignante en termes logistiques. Aujourd’hui, la production de masque chirurgical jetable et de modèle FFP2 (filtrant) «Made in Geneva» est à bout touchant chez trois entreprises locales.