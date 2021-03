Matériel de protection – Des masques FFP2 «locaux et solidaires» Un partenariat public-privé entre les HUG, la Fondation Wilsdorf et l’entreprise sociale PRO permet de produire 200’000 masques par mois à Genève. Aurélie Toninato

PRO est une entreprise sociale privée dont une partie des employés sont en situation de handicap et d'autres en emplois de solidarité. PIERRE ALBOUY

«Un masque local et social, fruit d’un partenariat privé-public, et animé par un esprit de philanthropie, de solidarité et industriel.» C’est le pedigree du masque produit par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l’entreprise sociale privée PRO, avec le soutien financier de la Fondation Wilsdorf. La ligne de production, dévoilée mardi en conférence de presse, permettra de produire 200’000 unités par mois au Petit-Lancy.

Le projet est né durant la première vague, face aux difficultés d’approvisionnement mondiales en matériel de protection. «Le niveau de stress était énorme, se souvient Bertrand Levrat, directeur général des HUG, car nous étions à quelques jours seulement de manquer de matériel, nous étions à la limite. L’approvisionnement en protections médicales exclusivement produites à l’étranger rend les institutions de soins vulnérables.» Sans compter que lorsque la denrée se fait rare et la demande forte, les prix augmentent: le prix du masque FFP2 a grimpé à 6 francs l’unité, contre 1 à 1,50 habituellement. Le chef de la Santé, Mauro Poggia, ajoute: «Nous avons pu nous rendre compte à quel point le chacun pour soi prend le dessus dans une crise. Nous avons voulu en tirer les leçons.»