Sculptures - Des mascarons dans la durée

Utilisé pour identifier les visages sculptés qui ornent nos immeubles depuis le Moyen Âge, le mot mascaron dérive du mot masque. La présence de ces têtes le plus souvent allégoriques a pour origine le besoin de repousser le malheur qui pourrait chercher à entrer dans la maison. Une protection superstitieuse qui s’est transformée il y a déjà longtemps en ornement parfaitement inoffensif. À Genève, fort peu de mascarons ont un auteur connu. Parmi ceux que Dominique Huppi a photographiés, certains sont signés Paul Moullet, Erich Hermès ou Pedro Meylan.

Au 94, rue de la Servette, les longues barbes de plusieurs têtes stylisées épousent la courbe des consoles du balcon du premier étage. C’est un travail de Paul Moullet (1878-1928) qui date de 1911. Ce Lyonnais aux racines fribourgeoises est aussi l’auteur en 1910 des mystérieux faunes anthropophages du 33, avenue de Miremont et des figures médiévales que l’on voit au 35. Autant ces derniers décors que les créatures de la rue de la Servette annoncent une fantaisie et une modernité que la guerre de 14-18 freinera. À partir de là, Paul Moullet se spécialisera dans les monuments aux morts.

La Comédie de Genève – celle du boulevard des Philosophes évidemment – possède au-dessus de ses trois portes des mascarons représentant la Tragédie, la Comédie et la Satire. Ils ont la particularité d’être des portraits et leur auteur est connu. Il s’agit d’Erich Hermès (1881-1971), artiste né en Allemagne et formé à l’École des Beaux-Arts à Genève, connu aussi pour ses tableaux et ses affiches. En 1913, sur la façade de la Comédie toute neuve, il a donné à la Tragédie les traits d’Ernest Fournier, le directeur du théâtre, à la Comédie ceux de Lily Fournier-Brélaz, épouse du premier, et à la Satire le visage et les lunettes d’Henry Baudin, l’architecte du bâtiment.

Parfois, quand des mascarons sont trop usés, on les remplace. C’est ce qui s’est passé en 1938 au 6, place de la Taconnerie, dans la Vieille-Ville. André Dominicé est alors le propriétaire de cet immeuble du XVIIIe siècle tout en hauteur, pourvu de trois mascarons au-dessus des fenêtres du premier étage. Très abîmés, ceux-ci sont remplacés par des portraits des épouses de Max, Fernand et Guy Dominicé, les trois frères d’André. Lui-même se mariera en 1944. Espérons que lors de la prochaine restauration de ce bâtiment appartenant désormais à la Ville de Genève, ces trois sculptures de Pedro Meylan (1890-1954) seront respectées. Né en Argentine de parents vaudois, Pedro Meylan était au XXe siècle un sculpteur très connu à Genève, où une rue du quartier de Florissant porte son nom.

