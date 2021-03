Agenda culturel de l’été – Des manifestations bousculées qui annulent ou se réorganisent Les rendez-vous artistiques des beaux jours se métamorphosent… ou passent un tour, à l’instar du Paléo. Tour d’horizon. Boris Senff

Le Festival de la Cité voit poindre les couleurs (l’espoir?) entre les doigts de son affiche 2021. Kim Seob Boninsegni

L’annulation de Paléo, après celle de son petit frère Caribana ou de Festi’neuch, vient doucher les espoirs de ceux qui pensaient retrouver leurs rendez-vous culturels des beaux jours, même sous une forme modifiée. À ce jeu-là, l’un des rares réconforts viendra - peut-être - du Festival de la Cité qui a annoncé une formule adaptée à la situation sanitaire, du 6 au 11 juillet prochains, avec des horaires étendus et des capacités d’accueil modulables pour répondre aux normes qui seront alors en vigueur. Visions du Réel poursuit avec une seconde mouture en ligne, du 15 au 25 avril. Toujours dans le cinéma, les Rencontres 7e Art donnent rendez-vous du 26 avril au 2 mai.

Le Montreux Jazz, lui, annoncera sa riposte à la pandémie 3.0 ce mercredi. Certaines manifestations annulées l’an dernier réfléchissent à des reports en dehors de leurs dates habituelles, et pourraient donc s’inviter dans la valse covidienne de l’été, notamment sous l’égide de Lausanne Estivale et ses rendez-vous en extérieur. Le Cully Jazz, lui, a déjà annoncé des dates du 20 au 29 août.

Optimisme sur la fin de l’été

D’une manière générale, les manifestations prévues sur la fin de l’été affichent un certain optimisme. C’est le cas du Castrum à Yverdon, de Nox Orae à Vevey ou du Palp en Valais, mais aussi du plus précoce Verbier Festival qui espère toujours ouvrir le 16 juillet. Pour les autres, le contexte est plus épineux et le bonus va aux plus petits et aux plus souples, car ce sont eux qui peuvent attendre le plus longtemps avant de fixer les caractéristiques définitives de leur édition 2021. C’est le cas de la Fête du Slip qui proposera quelque chose à Lausanne du 13 au 16 mai, mais sans se définir trop précisément pour l’instant.

