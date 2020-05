Covid-19 – Des manifestants écopent de 750 francs d’amende Des citoyens se voient reprocher d’avoir violé l’ordonnance de lutte contre le Covid-19 qui interdit les rassemblements de plus de cinq personnes. Céline Garcin

La manifestation en question s’est déroulée le 4 mai et elle a rassemblé 250 personnes. Laurent Guiraud (Photo d’archives).

La facture est salée. Cette semaine, plusieurs citoyens ont eu la mauvaise surprise de recevoir une ordonnance pénale d’un montant… de 750 francs. Il leur est reproché d’avoir violé la mesure fédérale de lutte contre le coronavirus qui interdit les rassemblements de plus de cinq personnes et participé à une manifestation non autorisée.