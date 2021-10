Violences sexistes – Des manifestantes descendent dans la rue contre les féminicides À l’appel de SolidaritéS, les participantes se sont réunies jeudi soir pour exiger une meilleure protection des femmes victimes de violences conjugales. Emilien Ghidoni

Maquillées de larmes noires, les militantes ont brandi des torches en hommage aux victimes de violences conjugales. LAURENT GUIRAUD

Vingt-cinq torches dans la nuit, pour les vingt-cinq femmes tuées en Suisse par un proche durant l’année 2021. Elles ont été allumées jeudi soir sur la place Bel-Air par des militantes féministes. L’objectif de l’action? Protester contre le nombre record de féminicides qui frappent la Suisse en 2021. Dernier et triste épisode en date: le meurtre d’une femme de 58 ans par son mari à Vandœuvres, le ­22 octobre dernier. À l’appel de SolidaritéS, le rassemblement a réuni environ 70 personnes.

«Ça aurait pu être moi»

Le rassemblement débute sur un macabre décompte: «23 février 2021, Saint-Gall, 22 ans. 12 mars 2021, Argovie, 44 ans, …» L’hommage prononcé par Donna Golaz, coorganisatrice de l’événement et militante à SolidaritéS, liste les femmes tuées en Suisse dans l’année en cours. Pour les manifestantes, ce sont les victimes d’une société sexiste, où rien ne serait fait pour les protéger contre les violences conjugales. «On ne tue pas par amour, on ne tue pas par passion. Nous exigeons l’inscription du terme féminicide dans la loi!» affirme haut et fort une militante du collectif Engageons les murs. Les manifestantes l’approuvent vigoureusement de la tête.