Mesures d’hygiène – À l’école, un savon irrite les mains des enfants

Des parents se plaignent de devoir payer un savon de leur poche en cas de réaction. Lorraine Fasler

Les enfants doivent se nettoyer les mains au moins huit fois par jour à l’école, selon le plan de protection du DIP. Keystone (image d’illustration)

Depuis leur retour à l’école, le 11 mai, les enfants sont soumis à des consignes sanitaires renforcées. «À l’école primaire et à l’enseignement secondaire, le lavage des mains est recommandé au début de chaque demi-journée (arrivée à l’école), avant et après les pauses (récréation ou repas de midi), après être allé aux toilettes ou s’être mouché», indique le Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) de l’Office de l’enfance et de la jeunesse. Soit au moins huit fois par jour, sans compter les lavages des mains qui se font à la maison.