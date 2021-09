Pandémie – Dès lundi, une unité mobile vaccinera les Genevois Le variant Delta, plus virulent, remplit les soins suraigus des HUG. L’offre de vaccination sans rendez-vous est étendue. Aurélie Toninato

Aglaé Tardin, médecin cantonale , et Adrien Bron, directeur général de la santé . MAGALI GIRARDIN

«La situation est un peu plus stable que la semaine passée.» Le directeur général de la santé, Adrien Bron, a ouvert le traditionnel point sanitaire avec une nouvelle plutôt encourageante: le nombre de nouveaux cas de Covid-19 s’est stabilisé. En revanche, sur le front des hospitalisations, la situation est plus préoccupante: le nombre de patients aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) continue, lui, d’augmenter. Seize malades sont pris en charge dans ce service très particulier – où un patient requiert sept soignants en moyenne –, et la moitié a moins de 50 ans. Parmi ces malades, un seul est vacciné. «C’est une personne très âgée, sa réponse immunitaire est moins bonne, même avec le vaccin», commente Aglaé Tardin, médecin cantonale.