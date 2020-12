Logement – Des loyers bien plus chers aujourd’hui Les différences entre anciens et nouveaux baux sont très importantes. Cruel pour les locataires qui arrivent sur le marché. Christian Bernet

Les hausses de loyer interviennent lors d’un changement de locataire et ont tendance à s’adoucir. PAOLO BATTISTON

Le premier qui bouge a perdu. La règle du Mikado vaut aussi pour le marché du logement à Genève. Celui qui bouge, et qui donc cherche un appartement, se voit confronter à des loyers bien plus élevés que ceux qui sont en place depuis des lustres. Ce cruel constat, bien connu des locataires, l’Office cantonal de la statistique lui donne une réalité concrète, et donc chiffrée.

Ainsi, pour les quatre pièces, le locataire qui a emménagé ces trois dernières années paie en moyenne 54% de plus que celui qui occupe son logement depuis plus de vingt ans. Ce chiffre est similaire pour les cinq pièces. En revanche, il passe à 65% pour les six pièces, et grimpe à 89% pour les sept pièces.