Confusion inquiétante – Des loups aux portes de Lausanne? Des photos de canidés ressemblant à des loups se baladant près de l’EPFL ont été publiées sur les réseaux sociaux. Il s’agirait de chiens-loups tchèques. Yves Merz

Photo des chiens-loups se baladant près de l’EPFL publiée sur les réseaux sociaux. DR

«Les loups sont entrés dans Lausanne», l’adaptation de la chanson de Serge Reggiani version capitale vaudoise n’est pas encore d’actualité. Les photos publiées hier par un internaute sur les réseaux sociaux sont pourtant confondantes. On y voit deux grands canidés ressemblant aux loups présents dans nos contrées, dans les forêts du Jura. En réalité, la section Chasse, pêche et surveillance du Canton de Vaud assure qu’il s’agit de chiens-loups tchèques, qui ressemblent effectivement beaucoup à des loups.

Photo d’un chien-loup publiée sur les réseaux sociaux. DR

«Ce sont bien deux chiens-loups tchèques, qui semblent s’échapper régulièrement du domicile de leur propriétaire du côté de Saint-Sulpice, précise Denis Rychner, conseiller en communication de la Direction générale de l’environnement (DGE). Récemment, nous avions déjà eu des signalements de ce côté-là qui s’étaient avérés finalement des chiens-loups.»

Le chien-loup tchécoslovaque est issu du croisement d’un berger allemand avec une louve des Carpates. Il n’est donc pas étonnant que ces deux grands canidés se ressemblent. La taille de ces animaux domestiques atteint les 65 cm et le mâle pèse souvent plus de 25 kilos. On le dit doté d’une solide constitution et d’un fort tempérament. Il est vif et méfiant. Les sites spécialisés préviennent que son éducation requiert une certaine expérience. On peut d’étonner que, visiblement, ces chiens ne portent pas de collier.