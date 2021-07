Pédagogie spécialisée – Des logopédistes se sentent mis sous pression par l’État Ces spécialistes des troubles du langage se plaignent de voir leurs diagnostics remis en question par leur service de tutelle. Le DIP affirme qu’il n’y a pas eu de changement de critères. Sophie Simon

Des logopédistes dénoncent un interventionnisme toujours plus fréquent du Secrétariat à la pédagogie spécialisée. Getty Images

Des logopédistes sont inquiets. Ces thérapeutes spécialisés dans les troubles du langage dénoncent un interventionnisme de plus en plus fréquent de leur service de tutelle: le Secrétariat à la pédagogie spécialisée (SPS), qui finance la logopédie pour les patients âgés de moins de 20 ans et qui dépend du Département de l’instruction publique.

«Le SPS remet de plus en plus en question les diagnostics en refusant certains traitements, ou en en écourtant la durée ou la fréquence», indique le comité genevois de l’Association romande des logopédistes diplômés (ARLD).