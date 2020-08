Habitat – Des logements prévus au fond d’une cour Un immeuble est prévu dans une cour de Plainpalais. La Ville, réticente au projet, n’a guère les moyens de s’y opposer. Christian Bernet

L’immeuble, de quatre niveaux, devrait s’ériger derrière le bâtiment de l’Office des poursuites, au-dessus d’un parking souterrain. LACROIX CHESSEX

Densifier la ville? Ce credo, malgré la pénurie de logements, n’a plus vraiment la cote à Genève; il suffit de voir le tollé que provoque le projet de la caserne des Vernets. Mais la densification s’insinue de manière plus discrète et parfois étonnante. C’est ainsi qu’un propriétaire envisage de construire un immeuble de logements dans une cour. Celle-ci est entièrement fermée, mis à part un étroit passage.