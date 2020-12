Logement insalubre – Des locataires dénoncent les moisissures dans leur appartement Après trois rafraîchissements inefficaces, les locataires obtiennent justice. Ils racontent leur bras de fer avec la régie et l’entreprise de rénovation, dirigée par le propriétaire de leur logement. Marianne Grosjean

Des locataires de l’appartement nous montrent les moisissures sur le mur. Laurent Guiraud

Des moisissures vertes qui recouvrent les murs de la chambre de haut en bas. Des gouttes d’eau qui ruissellent du plafond au sol dans un coin achèvent de pourrir les plinthes et le papier peint, tandis que règne un froid de canard. Dans la salle de bains, caché derrière des fenêtres modernes, un cadre vétuste dont les mastics moisis tiennent tant bien que mal des vitraux tremblotant sous les bourrasques. Il ne s’agit pas du logement d’un mineur dans «Germinal», mais d’un 4 pièces genevois au quai Charles-Page, loué 2085 francs par mois, charges comprises, auprès de la régie du Rhône. Locataires depuis dix-sept ans, les Falla Raquejo Velasquez en ont marre. «La chambre de notre fils de 8 ans est inutilisable, il doit dormir avec nous, regrette Natalia Velasquez, la mère. Il suit un traitement médical, il est plus vulnérable aux maladies. On a envoyé une lettre de sa pédiatre l’an dernier qui insiste pour qu’il ne soit pas exposé aux moisissures pour préserver sa santé.» Outre la cuisine, la dernière chambrette est utilisée par le fils aîné, «qui passe la maturité cette année» et a besoin de «son espace pour travailler».