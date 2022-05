Littérature jeunesse – Des livres pour enfants semés dans toute la Suisse romande Revoilà Le Livre voyageur! Pour la deuxième année, plus de 1900 ouvrages pour enfants seront dispersés dans des lieux fréquentés par les familles. ATS Caroline Rieder

Ce mercredi, les livres seront disséminés dans des endroits parfois inattendus, mais de manière bien visible. Le livre voyageur

Une chasse au trésor littéraire aura lieu ce mercredi 1er juin en Suisse romande. Plus de 1900 livres pour enfants seront dispersés dans des lieux fréquentés par les familles. Celles et ceux qui les trouveront pourront les lire et les «semer» plus loin.

Les ouvrages usagés, mais en bon état, seront déposés dans des parcs, des places de jeux ou encore sur le rebord de fontaines dans le cadre de la deuxième édition du Livre voyageur, annonce l'Association romande de littérature pour l'enfance et la jeunesse. L'Arole a préparé des lots de livres que ses membres, établis dans différentes régions de Suisse romande, éparpilleront dans des endroits stratégiques. Dans le canton de Vaud, la Bibliothèque Chardonne-Jongny, par exemple, participera à cette journée. En cas de très mauvais temps, l'action sera reportée.

Opération sociale

«Cette opération se veut sociale, puisqu’elle permet d’atteindre des enfants qui ne fréquentent pas forcément les institutions culturelles habituelles», souligne l’association. L’idée vient des États-Unis, où Ron Hornbaker a conceptualisé en 2001 le «bookcrossing», soit le fait de «libérer» des livres dans la nature. La démarche a essaimé un peu partout depuis. Il existe d’ailleurs une Journée internationale du livre voyageur qui s’est déroulée cette année les 20 et 21 mars.

