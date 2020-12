Fantaisie didactique – Des livres malins pour agripper l’attention Usant de l’accordéon, pop-up ou listes cachées, les auteurs jeunesse s’amusent, histoire de partager le savoir. Cécile Lecoultre

Bruiter l’univers

Dans la salle de bains, les «sfrocht», «razz pisshhhht»… DR

Dans le vacarme du monde, les enfants restent rois. La preuve par ce manuel géant et cartonné pour résister à tous les volumes sonores. Chaque double page couvre un espace et en répertorie les bruits. Au jardin, après le «cui-cui» des oiseaux, il s’agira de repérer les «kwaark» de la mouette rieuse et autres «scouich» de la marche sur gazon. Et ainsi de suite, du «plic-ploc» sous la pluie au «clic-clic» de la console de jeux. Loin des albums équipés de puces, il s’agit ici de s’emparer de cette base pour lui donner une musique.

Créatrice de livres inclassables comme «Prendre refuge» avec l’écrivain Mathias Enard, Zeina Abirached a vécu à Beyrouth en pleine guerre civile avant d’émigrer à Paris. À l’écoute du monde, la jeune bédéaste en a conçu un humour décalé, comme une voisine de palier capable de tout entendre, et une rythmique de la couleur élaborée, le noir et blanc se réservant aux informations narratives. Plus complexe qu’il n’y paraît! Dès 6 ans.

Chez Casterman, un album «waouh!» DR

Classer le chaos

Neil Packer, 59 ans, Londonien excentrique, a gardé d’une enfance dans les déserts libyens où travaillait son père, la manie des moines copistes. Qu’il travaille à l’illustration fouillée de classiques, «L’Odyssée», «Le nom de la Rose», etc. ou dresse la carte imaginaire des voies ferroviaires britanniques, tout ici est filtré au microscope d’une folle inventivité cadrée avec rigueur.

Son art culmine dans «Unique au monde», qui «veut montrer les extrêmes et à peu près tout ce qui figure entre les deux». Organiser, classifier, collectionner: tout part d’Arvo, un garçonnet qui a une famille, un chat, des congénères, etc. L’univers se dilate et se contracte en pages géantes pour se perdre dedans ou se laisser guider. Dès 6 ans.

Voyager en accordéon

En jargon, le «livre leporello» désigne la frise cartonnée qui s’étire en accordéon selon les envies. Hubert Poirot-Bourdain a dessiné le Tour de France pour «L’Équipe», les affiches de la Transat Jacques Vabre, des 24 heures du Mans, etc. Écologiste jusqu’au bout du crayon de couleur, ce voyageur se lâche dans «Le train», qui fait étape dans les lieux les plus inattendus.

D’un aquarium à un jardin botanique, d’un terrain de golf à une salle de cinéma, une fille et un garçon découvrent mille trésors. Et l’histoire? C’est à chacun de la fantasmer en partant de ces petits moments semés dans la mémoire des deux explorateurs. À partir de 4 ans.

Le train se déplie au fil des étapes les plus fantaisistes. DR

Grimper au septième ciel

Juliette Einhorn et Hélène Druvert, déjà auteurs d’un épatant «Océan», ont levé la tête au ciel durant le confinement, ce qui leur inspire un autre album un peu perché dans les étoiles. Encarts, papiers découpés et tirettes animent littéralement une masse de savoir scientifique qui, sans cette scénographie, pourrait rebuter.

Une page, une scénographie: le ciel se cadre grâce à Juliette Einhorn et Hélène Druvert. DR

Glissant des oiseaux migrateurs aux machines volantes, de la nomenclature des vents aux variations météorologiques, du ballet des planètes à la pollinisation terrestre, ce décryptage intelligent mais amusant du ciel invite à l’évasion. À partir de 6 ans.

Se véhiculer en zigzag

Blindé contre tous les petits doigts maladroits, ce solide livre accordéon roule à toutes les énergies. Ambulance, moto, camion-citerne, tracteur ou pédalo: plus de 100 engins sont parqués dans ce dépliant géant en carton épais qui déplié, atteint les 2 mètres.

Là encore, le principe demeure. Il s’agit de repérer le détail qui accroche et va inspirer une saga. Naissance d’un champion ou d’un conteur? Ceux qui tombent en panne d’idées peuvent retourner le livre pour faire le plein d’informations insolites sur les moyens de transport inventés par l’homme. Sur leur site, le duo néerlandais Makii propose même des coloriages. Dès 6 ans.