Histoire régionale – Des livres illustrés racontent aux enfants l’histoire du Grand Genève Le tome 2 d’une série en six albums a été publié récemment. La collection est destinée à être diffusée dans les écoles primaires publiques de Genève et de France voisine. Fabrice Breithaupt

Lydie Meynet, autrice et dessinatrice: «On enseigne l’histoire nationale de nos pays respectifs, mais pas l’histoire de notre région commune. Le seul événement qu’on retient est l’Escalade.» ALEXANDRE MOUTHON

Le Grand Genève n’est pas qu’une réalité géographique et économique. C’est aussi une réalité historique et culturelle. L’agglomération franco-valdo-genevoise partage en effet une histoire commune. En raconter les grandes dates permet de rappeler l’ancienneté des liens qui unissent les territoires de notre région, et de renforcer l’identité collective et la cohésion sociale de ses populations actuelles.

Voilà la réflexion et l’ambition de départ de Lydie Meynet. Cette Haut-Savoyarde, professeure d’histoire en Suisse et en France, a décidé de mettre en pause ses activités d’enseignante pour se consacrer à la réalisation, en tant qu’autrice et dessinatrice, d’une série de livres illustrés pour enfants destinés à leur raconter le passé d’une région dont ils vivent le présent et dont ils feront le futur.

Genève, capitale royale

Le tome 1 a été publié en septembre 2021. Intitulé «Jules César et les Helvètes», il traite de la Guerre des Gaules, au Ier siècle avant notre ère. «Cette période est importante car c’est au cours de ce conflit que Genève (ndlr: alors territoire du peuple gaulois des Allobroges) est mentionnée pour la première fois dans l’histoire», explique Lydie Meynet.

Couverture du tome 1. LYDIE MEYNET

Le tome 2 a été publié en février dernier. Sous le titre «Des Barbares au Pays des Sapins» (ndlr: le nom latin de la Savoie, «Sapaudia», signifie «pays des sapins»), il aborde l’époque burgonde des Ve et VIe siècles de notre ère et revient sur l’épopée fratricide de la famille royale burgonde, qui a inspiré la célèbre légende des Nibelungen. «On l’oublie mais, à cette époque, Genève fut la capitale du royaume de Burgondie», souligne Lydie Meynet.

Couverture du tome 2. LYDIE MEYNET

Quatre autres tomes sont en préparation. «Le troisième devrait sortir en 2024, dévoile Lydie Meynet. Il évoquera la période du IXe au XIe siècle. C’est une autre époque charnière, lors de laquelle Genève fut intégrée au Saint Empire romain germanique via le royaume de Bourgogne Transjurane dont elle faisait partie et dont elle constituait le cœur avec l’ensemble du pourtour lémanique.»

Lydie Meynet relate être partie du constat que, «de part et d’autre de la frontière franco-suisse, on enseigne l’histoire nationale de nos pays respectifs, mais pas l’histoire de notre région commune. Le seul événement qu’on retient est l’Escalade.»



Celle pour qui «la frontière existe mais est relative» dit vouloir ainsi «contribuer à créer une identité commune et à renforcer la cohésion sociale, pour fédérer les populations du Grand Genève».

L’auteure insiste: «Ma démarche est didactique: je cherche à vulgariser l’histoire de notre région, tout en restant rigoureuse sur les plans historique et scientifique.» Pour chaque période et chaque tome, l’enseignante se fait ainsi aider par des experts suisses ou français.

Chaque ouvrage est conçu non pas comme une bande dessinée, mais comme un livre illustré. Un genre qui convient mieux aux jeunes enfants, estime Lydie Meynet: «Le public visé est celui des bambins dès 10 ans. À cet âge, ils apprécient qu’on leur raconte des histoires.»

Une héroïne, symboliquement nommée Geneviève, jeune apprentie historienne, sert de fil conducteur au déroulement du récit et de lien entre chaque tome. Le genre narratif des textes se veut épique, tandis que celui des dessins emprunte volontairement au style enfantin, utilisant fusain et aquarelle. Le tout est assorti de pages de jeux et d’énigmes, mais aussi de cartes géographiques et d’encadrés expliquant certains termes et notions.

Actuellement, les deux premiers tomes, édités par la maison Futur Antérieur basée à Monthey (VS) et imprimés à Beaumont en Haute-Savoie, sont disponibles en version papier uniquement (une version numérique est en cours d’étude).



Ce choix est dicté par des raisons pratiques et pédagogiques, explique l’auteure. «Ces livres ne sont pas donnés aux enfants, mais aux écoles publiques du Grand Genève par les collectivités publiques françaises et suisses. Comme ils vont servir à plusieurs classes du degré primaire et à plusieurs élèves sur plusieurs années, une version papier est plus durable qu’une version numérique.»

Élus suisses et français enthousiastes

Aujourd’hui en rupture de stock, le tome 1 de la série de livres d’histoire du Grand Genève de Lydie Meynet a été distribué à 5000 exemplaires dans les écoles publiques de 117 communes du Genevois haut-savoyard et du Pays de Gex, et dans 15 communes du canton de Genève, indique son auteure.

En France voisine, les exemplaires ont été acquis et offerts par le Pôle métropolitain du Genevois français (PMGF), les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Dans le canton du bout du lac Léman, l’Association des communes genevoises (ACG) encourage les communes et le Département cantonal de l’instruction publique (DIP) à en faire l’acquisition.

La distribution du tome 2 dans les écoles publiques est en cours côté haut-savoyard et gessien, où près de 4000 exemplaires ont été commandés pour le même nombre d’établissements que pour le tome 1. Gabriel Doublet, maire de Saint-Cergues (en Haute-Savoie) et vice-président du PMGF, assure que ces ouvrages sont «très appréciés dans les écoles». «Ils rappellent aux habitants du Grand Genève notre histoire commune. Cela permet de recréer du lien et de cultiver un sentiment d’appartenance régionale. Nous avons un passé, un présent et un futur communs», commente-t-il.

Côté genevois, Stéphanie Lammar, conseillère administrative de Carouge et présidente de la commission Culture de l’Association des communes genevoises (ACG), explique ne pas être en mesure de savoir si des communes ont à ce jour commandé le tome 2. «Notre association, qui ne dispose pas des fonds nécessaires pour l’achat de ces livres ni pour leur distribution dans les écoles publiques, ne peut qu’en faire la promotion auprès des communes et du DIP», explique-t-elle. Pour le tome 1, Carouge, Plan-les-Ouates, Vernier, Bernex, Genthod et Pregny-Chambésy ont ainsi passé commande, indique-t-elle.

Pour Carouge, Stéphanie Lammar précise que la Mairie n’a «pas reçu de retour des enseignants ni de leurs élèves sur le premier tome» et que «la Commune attend donc avant de commander des exemplaires du deuxième tome» pour les écoles situées sur son territoire. «Nous allons néanmoins acheter quelques exemplaires du tome 2 pour nos deux bibliothèques communales», promet l’édile.

Stéphanie Lammar assure toutefois que «l’intérêt demeure». «Personnellement, je suis enthousiasmée par ce projet intéressant et cette approche originale qui prend en compte tout le bassin de vie, et pas seulement le canton de Genève». FBR

Le DIP réservé

Que pense le corps enseignant genevois des livres d’histoire du Grand Genève de Lydie Meynet (lire plus haut)? Interrogé, le Département cantonal genevois de l’instruction publique (DIP) nous répond que le Service enseignement et évaluation de la Direction générale de l’enseignement obligatoire a jugé le tome 1 de cette collection «peu abouti et difficile d’accès pour les élèves».

Le DIP indique toutefois avoir accepté d’en acquérir 25 exemplaires, qu’il a mis à disposition des équipes enseignantes intéressées au centre de documentation du Service écoles-médias. Concernant le tome 2, le DIP dit n’avoir pas reçu de demande de diffusion.

En outre, le département ajoute que «les épisodes du passage du pont du Rhône par les Helvètes ou la Genève burgonde (ndlr: présentés respectivement dans les tomes 1 et 2 de Lydie Meynet) sont déjà traités dans les moyens d’enseignement romands d’histoire 5P-6P et 7P-8P, et répondent au programme et aux objectifs du Plan d’études romand».

Lydie Meynet rétorque: «Mon ouvrage est évalué par le DIP en tant que moyen d’enseignement pour des 6P, c’est-à-dire apparenté à un manuel scolaire en quelque sorte, et non pas pour ce qu’il est réellement, à savoir un ouvrage de littérature jeunesse pour un public plus large, destiné à l’usage familial. Il peut être utilisé en classe, mais il n’est pas en soi un outil pédagogique. Des activités scolaires, en lien avec les livres, sont par ailleurs proposées aux écoles.» FBR

