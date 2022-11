Ressources pédagogiques – Des livres et des jeux pour dépasser les stéréotypes Les Créatives et la bibliothèque Filigrane se sont associées le temps d’un mercredi ludique pour questionner les rôles des rois et des princesses. Alice Randegger

La lecture démarre: place à Super Coquet, un lapin super-héros qui prend grand soin de sa garde-robe. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Comment éduquer sa progéniture sans l’enfermer dans des stéréotypes de genre? De plus en plus de parents se posent la question et la bibliothèque Filigrane, spécialiste des thèmes genre, femmes et égalité, a plein d’idées en stock. Un fonds jeunesse, d’abord, de livres pour bambins dans lesquels les princesses n’attendent pas de prince charmant, d’histoires avec des loups fleuristes et des dragons amoureux, d’ouvrages qui donnent la part belle aux familles recomposées, monoparentales, adoptives ou arc-en-ciel.