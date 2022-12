LIVRES | 3 livres au choix pour le prix de 2! – Des livres de cuisine pour se régaler en toute simplicité et authenticité Pour deux livres, choisissez-en un troisième et les deux moins chers vous seront facturés.

A TABLE AVEC HEIDI

50 recettes gourmandes

Imaginée par Johanna Spyri en 1879, Heidi a fait le tour du monde et marqué l’imaginaire collectif lié à la Suisse. Traduits en une cinquantaine de langues, les deux romans qui composent l’histoire de la petite orpheline suisse ont été adaptés à de multiples reprises, notamment en une série d’animation japonaise qui a connu un énorme succès.

Cet ouvrage retrace l’histoire de ce phénomène et propose près de 50 recettes salées et sucrées inspirées par les aventures de la petite héroïne. On y trouve des entrées, comme la soupe de Pierre ou les croûtes aux champignons, des plats principaux, par exemple la compotée de choux au lard, la polenta au four ou la soupe de la Bernina, mais aussi de nombreux desserts savoureux.

Les recettes, illustrées de belles photos, tirent parti des produits du terroir et sont accessibles à toutes et tous.

De Isabelle Falconnier et Anne Martinetti

160 pages

FORMAT 16 x 24 cm

CHF 28,50



FACILE, RAPIDE, DÉLICIEUX

Menus chics et réussis pour amateurs enthousiastes

Environ 50 plats imaginés par le Chef étoilé Benoît Violier et adaptés par Caroline Bordier sont présentés et détaillés dans ce livre. D’excellentes recettes, clairement expliquées, rapides, avec des ingrédients faciles à trouver et un minimum de matériel spécifique permettront aux adultes et jeunes adultes de cuisiner des menus délicieux à la manière de l’un des plus grands chefs de notre époque!

De Benoît Violier et Caroline Bordier

144 pages

FORMAT 22 x 28 cm

CHF 39.-

BEST OF PIQUE-ASSIETTE

105 occasions de se régaler

Elle en a de la chance, Annick! Depuis neuf ans, elle convie des chef(fe)s dans sa cuisine pour le compte de son émission Les Saisons de Pique-Assiette.

Avec les moyens du bord et sous l’oeil complice de la caméra du réalisateur, ses invité(e)s nous concoctent chaque semaine des plats réjouissants et salivants.

Traditionnels comme le gratin dauphinois, la bouillabaisse, ou la poule au pot.

Régionaux comme la soupe de chalet, la taillaule neuchâteloise, ou le gâteau du Vully.

Italiens comme les spaghetti alla carbonara, le risotto alla milanese, ou l’osso bucco.

Végétariens comme la ratatouille, la soupe au pistou, ou la terrine aux orties.

Tout crus comme le ceviche de thon, le carpaccio de boeuf aux fèves, ou le tartare de saint-pierre.

Furieusement sucrés comme les îles flottantes, le coulant au chocolat, ou les choux à la crème.

Point commun de toutes ces recettes : elles sont toujours bonnes et jamais difficiles. Car pour Annick, la cuisine ne doit pas être réservée aux chefs et aux jours de fête. Elle doit nous enchanter chaque jour.

La cuisine est une fête. Dans ce livre, il y a 105 occasions de faire la fête.

De Annick Jeanmairet

256 pages

FORMAT 24 X 17 cm

CHF 39.-

RECETTES DES CONTES DE FÉES (LES)

Ce que l'histoire ne dit pas…

La comédienne Charley Fouquet, accompagnée de Chloé Saada, excellente photographe et auteur du bestseller Les cupcakes de Chloé.S (http://www.cakechloes.com/), nous invite à travers ce livre de recettes magnifiquement illustré à un petit retour en enfance… Les galettes au beurre du Petit Chaperon rouge, la pomme d’amour de Blanche-Neige, le pain perdu du Petit Poucet, les chouquettes de la Belle au bois dormant ou encore les cupcakes d’Alice au pays des merveilles n’auront plus aucun secret pour vous ! Un extrait de conte, une anecdote croustillante relative à l’histoire du plat, une liste d’ingrédients accessibles à toutes les bourses et disponibles sur le marché – à part peut-être la poudre de perlimpinpin… –, ainsi qu’un descriptif facile à comprendre, rédigé de manière ludique et poétique, accompagnent chaque recette. Cet ouvrage présente en majorité des recettes sucrées mais aussi des mets de légumes et de viande, afin de rester dans une certaine tradition du conte et de varier les plaisirs.

A réaliser et savourer seul ou en famille !

De Charley Fouquet, Chloé Saada (photos)

FORMAT 19 X 24 cm

296 pages

CHF 17.-



MANGER BIEN ASSOCIÉ

50 recettes pour allier les aliments et optimiser leurs bienfaits pour votre cerveau, vos muscles et votre peau

Olivier Bourquin, nutritionniste et préparateur physique, nous incite à apprendre à combiner les nutriments dont nous avons besoin selon notre dépense énergétique, notre âge, nos rythmes hormonaux et cérébraux et l’état de notre intestin. Il nous permet de comprendre quels aliments marier pour tirer le meilleur de leur substance, ce qu’il faut manger selon l’heure de la journée, quels sont les grands oubliés de notre assiette, quelles associations alimentaires éviter, comment chouchouter son intestin, etc.

Il tord aussi le cou à quelques idées reçues sur la nutrition. Et pour mettre en pratique tous ces conseils, 50 recettes saines, goûteuses, faciles à préparer et peu onéreuses, classées par type de repas (matin, midi, goûter, soir), dont 5 recettes exclusives par le grand chef Jean-Yves Drevet, 16/20 au GaultMillau, aiguiseront vos papilles et feront du bien à tout votre corps!

De Olivier Bourquin

FORMAT 16 X 24 cm

160 pages

CHF 28.-



Prix et informations*:

Pour un livre:

Frais de port pour 1, 2 ou 3 livres: 8.-

Le troisième plus cher vous sera offert.

Frais de port en sus pour trois livres: 9.-



Offre complète 5 livres:

Forfait à 112.- plus 8.- de port

Offre dans la limite des stocks disponibles.